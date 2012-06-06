В Киеве Nissan протаранил Opel: погибли 2 человека
11:36, 06 июня 2012Разное
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Сегодня утром на Краснозвездном проспекте в Киеве в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 2 человека.
Opel выезжал со стоянки
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, авария произошла возле дома 94-А.
По предварительным данным, автомобиль «Опель» выезжал с места стоянки от тротуара и делал разворот. В это время в него ударился автомобиль «Ниссан». Оба человека, которые находились в автомобиле «Опель», погибли.
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