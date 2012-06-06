В Киеве Nissan протаранил Opel: погибли 2 человека

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, авария произошла возле дома 94-А.

По предварительным данным, автомобиль «Опель» выезжал с места стоянки от тротуара и делал разворот. В это время в него ударился автомобиль «Ниссан». Оба человека, которые находились в автомобиле «Опель», погибли.