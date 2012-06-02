Газель не разминулась с Фольксвагеном: два человека погибли
16:59, 02 июня 2012Разное
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В дежурную часть от дежурного Машевского РО УМВД поступило сообщение о том, что на 7 км автодороги Полтава - Красноград в с. Алексеевка произошло ДТП с участием микроавтобусов «Газель» и «Фольксваген».
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля «Газель» и пассажирка автомобиля «Фольксваген» погибли. Водитель «Фольксвагена» доставлен в Машевскую районную больницу с диагнозом открытый осколочный перелом левого бедра и ушиб грудной клетки. Состояние пострадавшего - тяжелое.
Для проведения работ по деблокированию водителя и погибшей пассажирки автомобиля «Фольксваген» привлекалось 1 отделение аварийно-спасательного отряда ТУ МЧС Украины в Полтавской области.
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