Президенту спать хочется, или "Откуда берется такая ненависть"

Из интервью Януковича газете "Сегодня":

«Пишут мне о разном и разные люди, даже диски присылают с записями и видео. И вот когда эти записи расшифровывают и приносят мне текст на бумаге, я говорю: нет, дайте послушать. Что там человек наговорил, каким тоном и в какой форме. Иногда бывает неприятно слушать, есть откровенное хамство, вражда, тон непозволительный, оскорбления. Иногда и угрозы. Но это жизнь. От меня никто ничего не прячет. Это запрещено. Я читаю и знаю, что мне пишут на самом деле. Но привыкнуть к злобе практически невозможно. И очень часто из-за этого бывает бессонница. Думаешь и не можешь понять, откуда берется такая ненависть, как на нее отвечать. Но я вам как на духу говорю (президент перекрестился): я ни на кого не держу зла и молюсь, чтобы Господь вразумил людей и открыл им глаза. И чтобы к ним никто так не относился и не желал того, чего они желают мне. Но, конечно, когда есть открытые угрозы, на них реагирует служба охраны».

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«Варка подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая »... (Антон Чехов, «Спать хочется»)

Президент прислушался к ночному жеванию межигорских кенгуру, писку земляных зайцев, следил за игрой бликов от люстр стоимостью 100 тысяч долларов на дебаркадере, который ему не принадлежал. Третий час ночи. Не спалось. Главу государства мучил насущный вопрос: откуда берется такая ненависть?

Вот взять пенсионеров - мы же им обязательно увеличим пенсии. Как-нибудь потом. А то, что пенсионный возраст уже сейчас повысили, так это была досадная необходимость. Понимать надо.

А чернобыльцы, а афганцы? Зачем эти пикеты, демонстрации, штурмы государственных учреждений? Ну, нет в бюджете денег на невероятные соцвыплаты, которые они подлым образом выбили себе через суды. «Папередники» все средства разворовали. До сих пор никак не восстановим запасов, несмотря на все эпохальные успехи.

Или взять тех предпринимателей - Налоговый майдан (тьфу на слове!) устроили. Ездить к ним пришлось, утихомиривать. Сами своего счастья не понимают: государство навело порядок в налогах, прижучило этих спекулянтов. Стало на триста тысяч меньше мелкой буржуазии. Пусть народ к станкам и плугам возвращается.

Украина - для людей. Для настоящих людей! Миллиардеров за два года втрое больше стало! Для них улучшение наступило уже сегодня. А потом наступит и для других, не таких настоящих. Рыба питается из головы.

Сыночку старшему завидуют по-черному: мол, за год в 18 раз состояние свое увеличил. Так ведь все его тяжелая, кропотливая, зубодробительная работа в бизнесе. Но я пальцем не ударил, чтобы ему помочь. Нет, точно не ударил ... За Иванющенко не ручаюсь.

А Межгорье им не лезет из головы ... Оно же вообще не мое. Каких-то иностранцев непонятных. Бывает, самому интересно, на кого оформили. Я так, рядом по пенькам прыгаю и с пчелками сплю.

Харьковские соглашения забыть не могут. Люди добрые, что вам от этой земли в Севастополе? Вам уже все равно из нее ни одной сотки не достанется. Будет там российская военная база, не будет.

О Западе и говорить нечего. Аристократы и снобы. Куда им понять душу простого енакиевского парня! И этот «старый-новый» в Кремле - он же, в натуре, практически бывший вертухай! Чего от него ждать?

Но хуже всех - та, косатая! Вот откуда такая ненависть? Я, как на духу, на нее зла не держу. Ни за «замученного страусенка», ни за «робингудов наоборот», ни за «труса». Молюсь, чтобы Всевышний ей глаза открыл.

А то, что в тюрьму села, так сама виновата. Неправильные контракты заключила. Ее независимый суд судил, я на него повлиять не могу. Никаким киреевым ни разу не звонил. За Портнова, бютовца вчерашнего, не ручаюсь ... Но это их внутреннее дело.

Это же надо так меня ненавидеть, чтобы самой себе синяков наставить! И постоянные открытые угрозы: «понесет ответственность», «режим рухнет», «Межгорье вернут народу».

И как отвечать на эту звериную ненависть? Как вернуть себе крепкий и здоровый сон? Что писал по этому поводу великий гуманист, выдающийся украинский поэт Антон Павлович Чехов? ...

Петр Осадчук