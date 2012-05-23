Весь центр Киева на выходных перекроют

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ города Киева.

Как информирует столичная Госавтоинспекция, 26 мая состоится Всеукраинский парад велосипедистов, поэтому с 8 часов утра и до завершения мероприятия будет перекрыто движение по таким улицам: Михайловская площадь - ул. Владимирская - ул. Льва Толстого - ул. Красноармейская - ул. П.Скоропадского - ул. Бассейная – ул .Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Паньковская - ул. Жилянская.

Также, во время Международных соревнований по велоспорту, с 12 до 14 часов планируется перекрытие движения по ул. Красноармейская, 19, - ул. П.Скоропадского - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского.

Кроме того, на Софийской площади с 19 часов 30 минут будет прекращено движение транспорта. Это связано с проведением галла-концерта звезд классической музыки и проекционного 3-D шоу «Новое лицо древней столицы».

27 мая с 8 до 14 часов состоится 20-й Международный благотворительный легкоатлетический пробег «Под каштанами». На это время будет перекрыто движение транспорта на таком участке: Михайловская площадь - ул. Владимирская - ул. Льва Толстого. Также, в воскресенье, с 10 часов утра на время проведения Международных соревнований по велоспорту будет перекрыто движение по таким маршрутом: ул. Кировоградская - Краснозвездный проспект - ул. А.Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - Н.Гринченко.

На время проведения городского чемпионата по роликовому спорту с 9 часов утра будет перекрыто движение по проспекту Героев Сталинграда, 7, - проспекту Героев Сталинграда, 19.

Вечером, во время концертной программы и шоу фейерверков на Оболонской набережной с 19:00 до 23:00 будет перекрыто движение всех видов транспорта по ул. Приречная.

Госавтоинспекция г. Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдением Правил дорожного движения.