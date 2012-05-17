Движение транспорта на столичном проспекте Победы ограничат

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», в связи с выполнением работ по замене асфальтобетонного покрытия на путепроводе на просп. Победы, вблизи станции метро «Нивки», предусмотрено частичное ограничение движения автотранспорта: с 21.00 17 мая до 06.00 18 мая в направлении г. Житомир; с 21.00 18 мая до 06.00 19 мая в направлении движения автотранспорта к центру Киева.

«Киевавтодор» просит водителей учитывать поданную информацию при выборе движения, учитывая временные неудобства проезда.