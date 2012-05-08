Пять граждан Украины получили серьезные травмы в ДТП в России
10:58, 08 мая 2012Разное
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Пять граждан Украины получили серьезные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Смоленской области России.
Пострадавшие из Тернопольской и Львовской областей
Об этом сообщили УНИАН в Управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Смоленской области.
Сообщается, что ДТП произошло 7 мая в 08.45 на 268 км автодороги «Москва-Минск» (Сафоновский район). Водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер», двигаясь в сторону г. Москвы, уснул за рулем и совершил наезд на остановившуюся на обочине автомашину «МАН».
В результате ДТП пострадало 5 украинцев из Тернопольской и Львовской областей. Они госпитализированы в больницу города Сафоново с переломами бедер, ребер, костей таза, ушибами грудной клетки.
Водитель микроавтобуса, также гражданин Украины, не пострадал.
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