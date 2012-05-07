Памятник "Писающий Сталин" в Одессе (фото)

Сегодня в Одессе у Карантинной стены в городском парке имени Тараса Шевченко активисты «Братства» установили скульптуру писающего Иосифа Сталина.

Как передает корреспондент УНИАН, полутораметровую фигуру Сталина со спущенными штанами изготовили из деревянной основы, покрашенной бронзовой краской.

Участники акции прислонили скульптуру к Карантинной стене и с помощью бутылки воды и прикрепленного к скульптуре шланга изобразили "писающего вождя".

«Мы приурочили установку фигуры к Евро-2012 как символ единения с Европой, - пояснил журналистам идею скульптуры один из активистов одесской облорганизации «Братства» Дмитрий Линько. – Это своеобразный аналог брюссельского Писающего мальчика. В Европе есть писающий мальчик, а в Украине будет писающий Сталин».

Участники акции считают, что Сталина надо воспринимать с иронией.

В одесской милиции разбираются, не нарушили ли закон участники акции по устанровке скульптуры писающего Сталина.

Лидер одесских коммунистов, народный депутат Евгений Царьков заявил, что установка этой скульптуры - «плевок в душу ветеранам войны в преддверии Дня Великой Победы».

Он также добавил, что городские власти не дают разрешения местным коммунистам на сооружение в Одессе памятника Сталину.