Жительница Тбилиси выиграла в лотерею 1,6 млн долл

Выигрышный билет был разыгран вчера вечером в 240-м розыгрыше лотерей "6 из 36", проводимом "Лотерейной компанией Грузии", сообщает ИТАР-ТАСС.

По решению организатора лотереи будет вознагражден и продавец, у которого победительница приобрела счастливый билет. Он получит вознаграждение в 52 тысячи лари (32 тысячи долларов).

Это уже третий джекпот, разыгранный с момента функционирования лотереи с 1 октября 2009 года. Первый и самый крупный выигрыш выпал 24 декабря 2010 года беженке из Абхазского региона, которая выиграла 4,4 млн лари (по тогдашнему курсу это составляло 2,5 млн долларов). Второй джекпот в размере 500 тысяч лари (307 тысяч долларов) был выигран 14 января 2011 года.