В Кировограде расцвели 500 тысяч тюльпанов

Как сообщила корреспонденту УНИАН пиар-менеджер корпорации «ХХІ век» Елена Ковалева, в этом году работники парка дополнительно высадили 150 тыс. цветов около 50 разных сортов.

Большинство тюльпанов завезено из Голландии, однако встречаются и украинские сорта. Как подчеркнула Е.Ковалева, каждый год для максимального разнообразия руководство дендропарка закупает луковицы тюльпанов в разных странах мира, где работают лучшие селекционеры.

«Ежегодно наши флористы работают над новыми цветочными композициями. В настоящее время в парке царит романтическое настроение: на клумбах высажены красные сердца, свадебные кольца, солнышки, радуги», - отметила Е. Ковалева.

По ее словам, в этом году садовники высадили цветы не только на клумбах, но и в лесной части парка. Весеннее цветение началось в середине апреля, и продлится до второй половины мая. Первые тюльпаны в Кировоградском дендропарке появились в 2008 году.