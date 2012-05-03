Население Донецка добровольно сдало оружие
22:47, 03 мая 2012Разное
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Население Донецка сдало в милицию 127 единиц оружия во время месячника добровольной сдачи оружия и боеприпасов
Месячник проводился на территории города с 20 марта по 30 апреля. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.
Согласно сообщению, среди сданного - охотничье оружие, газовое, приспособленное для стрельбы патронами с резиновой пулей и холодное. Есть и «эксклюзив» - охотничий лук, который его владелец собирается зарегистрировать на свое имя.
Также граждане сдали 149 патронов и 1 снаряд.
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