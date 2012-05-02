В Киеве за майские праздники поймали 154 пьяных водителя
19:02, 02 мая 2012Разное
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С 29 апреля по 1 мая сотрудники столичной ГАИ выявили 154 водителя в нетрезвом состоянии, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ в Киеве.
Украинские водители не отказывали себе ни в чем
По словам начальника управления столичной Госавтоинспекции Анатолия Куренного, с начала года инспекторы задокументировали почти 4,5 тыс. водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения с начала года районными судами Киева принято 1808 решений, в 596 случаях водителей лишили права управления транспортным средством.
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