В Киеве за майские праздники поймали 154 пьяных водителя

По словам начальника управления столичной Госавтоинспекции Анатолия Куренного, с начала года инспекторы задокументировали почти 4,5 тыс. водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения с начала года районными судами Киева принято 1808 решений, в 596 случаях водителей лишили права управления транспортным средством.