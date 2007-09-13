Матч Украина - Италия: действующие лица и исполнители (фоторепортаж)

16:31, 13 сентября 2007
Разное
1989

Киев... ранняя осень... :((

Матч Украина - Италия в рамках отборочного раунда Чемпионата Европы состоялся на Олимпийском стадионе в Киеве...

Главный тренер Блохин...
...главный тренер Донадони
... судья Говард Вэбб
Владимир Езерский и автор обоих голов в ворота украинской команды Антонио ди Натале
Анатолий Тимощук и Массимо Амброзини
Джанлуиджи Буффон
Фабио Каннаваро и Андрей Шевченко
Андрей Воронин и Мауро Каморанези
VIP-ложа (Николай Азаров, Григорий Суркис, Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Нестор Шуфрич)
...не VIP-ложа

Фото Валерия Соловьева, Сергея Светлицкого, Александра Лепетухи / УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter