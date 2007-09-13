Матч Украина - Италия: действующие лица и исполнители (фоторепортаж)

Киев... ранняя осень... :((

Матч Украина - Италия в рамках отборочного раунда Чемпионата Европы состоялся на Олимпийском стадионе в Киеве... Фото Валерия Соловьева, Сергея Светлицкого, Александра Лепетухи / УНИАН

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