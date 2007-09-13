Матч Украина - Италия: действующие лица и исполнители (фоторепортаж)
16:31, 13 сентября 2007Разное
1989
Киев... ранняя осень... :((
Матч Украина - Италия в рамках отборочного раунда Чемпионата Европы состоялся на Олимпийском стадионе в Киеве...
|Главный тренер Блохин...
|...главный тренер Донадони
|... судья Говард Вэбб
|Владимир Езерский и автор обоих голов в ворота украинской команды Антонио ди Натале
|Анатолий Тимощук и Массимо Амброзини
|Джанлуиджи Буффон
|Фабио Каннаваро и Андрей Шевченко
|Андрей Воронин и Мауро Каморанези
|VIP-ложа (Николай Азаров, Григорий Суркис, Леонид Кучма, Леонид Кравчук, Нестор Шуфрич)
|...не VIP-ложа
Фото Валерия Соловьева, Сергея Светлицкого, Александра Лепетухи / УНИАН
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