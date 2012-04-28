Как Пиховшек с терроризмом угадал

Они до сих пор удивляют меня. Хотя, казалось бы, чему уже удивляться?

После того, как в 1999 году взрывом гранаты во время встречи с избирателями Наталии Витренко оторвало ногу ни в чем не повинной женщине. Причем виновным странным образом оказалось доверенное лицо тогдашнего оппозиционера Александра Мороза...

После того, как в 2003 году в Мукачево банды молодчиков громили и жгли избирательные участки, зверски избивая тех, кто пытался оказать им сопротивление...

После того, как в августе 2004 года на Троещинском рынке прогремел взрыв с 11 человеческими жертвами - на этот раз оказалось, что это орудовали «украинские националисты»...

После того, как в 2004 году похожие молодчики били молотками под Центризбиркомом граждан, нанося им серьезные травмы...

После того, как вертухаи силком потянули экс-премьер-министра, лидера оппозиции к «воронку», накинув ей на голову простыню и ударив кулаком в живот, чтобы не сопротивлялась. Еще бы! «На больничку» везут, это для каждого «зечары» светлая мечта. А она здесь коники строит. Ишь какая фильтификетная! На тебе в «правую паховую область»!..

После того, как на неуклюжем, рассчитанном на дебилов видео не похожие на Тимошенко и Власенко актеры разыгрывали сцену любви...

И все равно четыре взрыва в людных местах Днепропетровска - это нечто особенное и небывалое в Украине. Хотя, конечно, по масштабам далеко не дотягивает до российского «образца». Жилые дома мощными зарядами не подрывают. По крайней мере пока.

Господи, за кого они все эти годы принимают украинцев?

Как-то так случайно в газете «Известия в Украине» накануне взрывов появилась статья некоего Вячеслава Пиховшека о том, как ужасны экстремизм и терроризм. Вот норвежский Брейвик - ужасное чудовище. Хотя бы у нас подобные не появились.

И какая же сила провидца у консультанта Банковой! Изрек - и уже орудуют в Днепропетровске отечественные радикалы и экстремисты, которые «дестабилизируют ситуацию в Украине». Не верите до конца? Послушайте «Чечотила» у Шустера. Тот все расскажет, как партия скажет.

Кстати, у Шустера и Киселева тоже оказались готовыми к теме терактов: немедленно сделали ее первой и основной на политических ток-шоу. Туда немедленно прибыли готовые и вооруженые до зубов пустыми фразами руководители МВД и СБУ.

А какие у нас правоохранители предусмотрительные! До невероятности. Запустили БТРыпо Днепропетровску еще до первого взрыва!

И нардепы от власти были готовы и мобилизированы: как только утихло эхо и развеялась пыль, как они уже собрались в сессионном зале и «под шумок взрывов» «прокатили» постановление об увольнении генпрокурора Пшонки и привели к присяге омбудсмана "имени Лавриновича» Лутковскую. Действительно, сколько можно терпеть ту Карпачеву, которая всему миру показывает фото избитой Тимошенко с синяками.

Достаточно, напоказывалась! Теперь ты никто и ни к какой Тимошенко тебя не пустят.

А в «ящике» все эти гематомы и синяки от сильных вертухайских рук отошли на второй план: теракты, конечно, куда важнее.

Короче, провокация удалась. Теперь еще осталось найти чье-то «доверенное лицо», которое взрывало устройства.

Но дорогие господа «криэйторы»! Ваш креатив помнят. И лично у автора никаких сомнений нет, что за взрывами в Днепропетровске маячат конкретные фигуры. Так же, как и за предварительными терактами.

И вы еще ответите за них перед Богом. Но надеюсь, что раньше ответите перед людьми.

Петр Осадчук