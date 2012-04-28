Интернет-проект «ЛуганскЯма» посвящен состоянию дорог

Инициатором проекта выступил депутат Луганского городского совета, глава областной организации политической партии «Фронт Змін» Игорь Лиски, сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

По словам И.Лиски, этот проект должен помочь жителям Луганска бороться с проблемами дорожного покрытия и бездействием профильных службы в их устранении.

«В этом году в Украине будет проходить чемпионат по футболу Евро-2012. На улучшение дорог было выделено почти 8 млрд. грн. По документам, в эксплуатацию введено более 800 км дорог, но ситуация не улучшается. На сегодня Луганск имеет одни из самых худших показателей по ремонту дорог в Украине. Дороги областного центра превращаются в танковые полигоны», - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что ремонт в последние годы в Луганске делают на одних и тех же дорогах, что свидетельствует о нецелевом использовании средств местными властями.

В связи со сложившейся ситуацией, областная организация политической партии «Фронт Змін» создала интернет-сайт http://yama.lg.ua/, которым может воспользоваться любой интернет-пользователь, добавив фотографии ям на дорогах Луганска, с указанием их месторасположения на карте, которые необходимо в срочном порядке ликвидировать.

И.Лиски считает, что такой интернет-портал поможет общественности, властям, контролирующим органам иметь исчерпывающую, оперативную информацию о состоянии дорог в городе, и о том, как устраняются проблемы.

На презентации проекта в Луганске присутствовали представители Госавтоинспекции и коммунальщики, которые отметили, что подобный проект будет хорошим подспорьем в их работе.