Партия власти: обновление «кредита доверия»

Так, согласно результатам опроса, Партию регионов готовы поддержать 19,5% всех опрошенных (24,5% среди тех, кто намерен принять участие в выборах), партию «Батьківщина» – 13,5% (16,8%), «Фронт змін» – 9,5% (11,9%), “Удар” – 7,4% (9,0%), КПУ – 4,4% (5,6%). Остальные политические силы пока не преодолевают 5%-й барьер.

При этом прирост сторонников ПР существенно больше, нежели рейтинг «Сильной Украины» Сергея Тигипко перед слиянием партий (при этом нет сомнений, что чисто арифметического сложения не произошло).

Этот рост – в качестве пока что гипотезы – можно объяснить частичным обновлением «кредита доверия» от общества «партии власти» в счет социальных инициатив Виктора Януковича, обнародованных 6-7 марта с.г.

В подтверждение этой гипотезы можно привести результаты общенационального исследования социологической компании Research & Branding Group, проведенного 22 марта – 1 апреля, т.е. через 2-3 недели после оглашения социальных инициатив Президента.

Согласно опросу, две трети украинцев в той или иной степени ознакомлены с социальными инициативами (18% «хорошо информированы об этом», 49% – «кое-что слышали, но не знают деталей»). Что немаловажно, больше половины (54%) считают эти инициативы «в целом своевременными».

Еще более интересны результаты ответа на вопрос: «Какие из социальных инициатив Президента Виктора Януковича респонденты считают наиболее актуальными в настоящее время?» – более 90% украинцев указали хотя бы на одну из них. (Считают, что не актуальна «ни одна из перечисленных» менее 4% опрошенных, затруднились с ответом 5%.)

Приятно, что первой среди наиболее актуальных инициатив стало «создание новых рабочих мест и увеличение занятости населения», поддержанное 61% опрошенных. Такой результат наиболее наглядно опровергает весьма расхожий миф об иждивенчески-патерналистском отношении украинцев к государству.

Сторонников сильной социальной политики, поддержавших приоритет инициативы «последовательное увеличение пенсий, выплат при рождении ребенка, зарплат работникам бюджетной сферы» оказалось 46%, что в существующих украинских реалиях можно, скорее, считать небольшим показателем.

«Увеличение размера минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума» заняло третью позицию в рейтинге актуальности, получив поддержку 37% граждан. Это, напротив, свидетельствует о весьма большом количестве украинцев, чьи доходы в той или иной степени связаны с этой, прежде всего – расчетной величиной.

А вот 36% наших сограждан, согласившихся с актуальностью инициативы «введение налога на богатство», – вроде бы, как и не очень много. Видимо, граждане среднего достатка не ожидают, что введение этого налога принесет им какие-либо выгоды, напротив, для них существует риск самим по тем или иным показателям попасть под действие этого налога. Да и в целом украинцы не уверены в социальном эффекте налога на богатство. Так, на вопрос «Улучшит ли, по мнению респондентов, на деле материальное положение незащищенных категорий населения такая инициатива, как введение налога на богатство?» ответ «в целом да» дала лишь треть опрошенных, в то время как «в целом нет» ответило более половины (54%).

Что касается пунктов «программа государственного ипотечного кредитования жилищного строительства под 3-4% годовых» и «возврат сбережений вкладчикам бывшего Сбербанка СССР», то количество респондентов, поддержавших их приоритетную актуальность, вполне корреспондирует с долей украинцев, для которых эти проблемы актуальны – 33% и 32% соответственно. (Например, 6 млн. украинцев, так и не получивших «юлину тысячу», плюс «сочувствующие» им члены их семей, составляют примерно треть всего взрослого населения.)

На последнем месте в рейтинге актуальности президентских инициатив оказался либеральный по своей сути «переход от бессистемных социальных выплат к адресной социальной помощи», получивший поддержку 22% респондентов. Эта цифра не так уж мала, если учесть, что она составляет почти половину от сторонников сильной социальной политики (см. выше), не говоря уже об инстинктивном недоверии наших граждан к любым революционным изменениям в социальной сфере.

Когда автор этих строк в начале статьи рискнул употребить выражение «частичное обновление «кредита доверия», то актуальность для граждан социальных инициатив Президента рассматривалась как неотъемлемая, но не самая главная составляющая этого обновления. Намного более важным представляется оценка населением реалистичности этих инициатив.

Согласно результатам исследования, проведенного Research & Branding Group, 58% украинцев в ответ на вопрос: «Какие, из социальных инициатив Президента Виктора Януковича, по мнению респондентов, могут быть успешно реализованы?» назвали как минимум один пункт (25% ответили «ни одна из перечисленных», 17% «затруднились ответить»).

Можно, в первом приближении, предположить, что люди рассчитывают на реализацию в первую очередь тех социальных инициатив, которые имеют к ним непосредственное отношение. И тогда имеет смысл рассматривать соотношение, условно говоря, желаемого и действительного – числа тех, кто считает, что данная инициатива может быть успешно к реализованной к числу тех, кто отнес ее к наиболее актуальным.

ТАБЛИЦА. Коэффициент реалистичности социальных инициатив Президента Виктора Януковича

№ Социальная инициатива Коэффициент реалистичности 1. Возврат сбережений вкладчикам бывшего Сбербанка СССР 0,76 2. Переход от бессистемных социальных выплат к адресной социальной помощи 0,68 3. Введение налога на богатство 0,66 4. Увеличение размера минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума 0,59 5. Последовательного увеличения пенсий, выплат при рождении ребенка, зарплат работникам бюджетной сферы 0,54 6. Программа государственного ипотечного кредитования жилищного строительства под 3-4% годовых 0,43 7. Создание новых рабочих мест и увеличение занятости населения 0,34

Как видим, наиболее оптимистично граждане Украины оценивают инициативу по возврату вкладов бывшего Сбербанка СССР. Необходимо отметить, что это – наиболее краткосрочная во времени инициатива и по ее исполнению властью граждане Украины будут оценивать реалистичность других.

В аутсайдерах реалистичности ходят программа ипотечного кредитования и создание новых рабочих мест, – здесь сказывается негативный опыт аналогичных инициатив предыдущего десятилетия…

Условную «обобщенную» оценку реалистичности президентских инициатив в социальной сфере можно оценить по ответам респондентов на вопрос о том, располагает ли государство финансовыми возможностями для их реализации. Мнения разделись почти поровну: 41% граждан дали положительный ответ, 46% — отрицательный. При этом в базовом для Виктора Януковича и ПР – Юго-Восточном регионе оптимисты численно превышают пессимистов.

Очень важно, что абсолютное большинство украинцев не ожидают ухудшения социально-экономической ситуации в стране из-за внедрения президентских инициатив. (Лишь 7% опрошенных уверены в обратном). Половина опрошенных считает, что «существенных изменений в уровне и качестве жизни большинства населения не произойдет», треть надеется на улучшение ситуации (8% надеется, что «ситуация существенно улучшится», 25% считает, что «ситуация улучшится незначительно»).

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что рост рейтинга Партии регионов напрямую связан с социальными ожиданиями избирателей в связи с инициативами Президента Виктора Януковича, озвученными в начале марта с.г.

Моделируя ситуацию, при нынешнем рейтинге ПР в 19,5%, электоральную базу «партии власти» можно оценить от 54% (те, кто считает какие-то из социальных инициативы Президента своевременными) до 58% (те, кто считает, что какие-то из этих инициатив могут быть реализованы), а мобилизационную базу – от 33% (те, кто считает, что социально-экономическая ситуация в стране в результате реализации инициатив Президента улучшится) до 41% (те, кто считает, что государство располагает достаточными средствами для реализации этих программ).

Разумеется, все это – теоретические предположения, но то, что результат парламентских выборов будет в значительной степени предопределен степенью реализации социальных инициатив Президента – очевидно уже сегодня…

Дмитрий Джангиров