АМК проверяет завышенные тарифы в киевских такси

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Киевского городского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Денис Радов.

«Еще с прошлого года мы занимались изучением перевозок пассажиров общегородским транспортом. Затем мы перешли на исследование рынка маршрутного такси. И завершающей стадией мы проводим сейчас исследование рынка перевозок пассажиров в городе Киеве на такси», - сказал он.

Д.Радов уточнил, что рассматривается вопрос рынка перевозок на такси в Киеве, как в отношении спроса и предложения, так и во взаимодействии пассажира и компании, которая находится в Киеве, независимо от маршрута передвижения. Планируется, в том числе, расследовать рынок в части перевозок из столицы в аэропорт «Борисполь» и аэропорт «Жуляны».

По его словам, оценка рынка подразумевает как вопрос оценки операторов рынка, так и исследование деятельности местных органов власти, для того, чтобы определить степень влияния или бездействия в случае, если такое влияние или бездействие повлекли нарушение конкуренции на рынке.

«Мы изучаем в том числе и вопросы взаимодействия между собой, вопрос тарифного регулирования, вопрос парков, порядок предоставления услуг», - добавил Д.Радов.

Он отметил, что в процессе расследования АМК уже видит признаки картельного соглашения у некоторых субъектов рынка.

«Мы видим на сегодняшний день определенную структуру сговора на рынке, то есть поддержания необоснованно завышенной цены. И она практически находится на одном уровне», - добавил он.

По данным Д.Радова, на рынке Киева более 200 операторов предоставляют услуги такси.

По словам председателя отделения АМК, результаты исследования будут обнародованы в конце мая текущего года.