АМК проверяет завышенные тарифы в киевских такси

04:22, 25 апреля 2012
Разное
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Антимонопольный комитет Украины проводит расследование киевского рынка перевозок пассажиров на такси, в том числе проверяет обоснованность тарифов на поездки.

АМК уже видит признаки картельного соглашения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Киевского городского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Денис Радов.

«Еще с прошлого года мы занимались изучением перевозок пассажиров общегородским транспортом. Затем мы перешли на исследование рынка маршрутного такси. И завершающей стадией мы проводим сейчас исследование рынка перевозок пассажиров в городе Киеве на такси», - сказал он.

Д.Радов уточнил, что рассматривается вопрос рынка перевозок на такси в Киеве, как в отношении спроса и предложения, так и во взаимодействии пассажира и компании, которая находится в Киеве, независимо от маршрута передвижения. Планируется, в том числе, расследовать рынок в части перевозок из столицы в аэропорт «Борисполь» и аэропорт «Жуляны».

По его словам, оценка рынка подразумевает как вопрос оценки операторов рынка, так и исследование деятельности местных органов власти, для того, чтобы определить степень влияния или бездействия в случае, если такое влияние или бездействие повлекли нарушение конкуренции на рынке.

«Мы изучаем в том числе и вопросы взаимодействия между собой, вопрос тарифного регулирования, вопрос парков, порядок предоставления услуг», - добавил Д.Радов.

Он отметил, что в процессе расследования АМК уже видит признаки картельного соглашения у некоторых субъектов рынка.

«Мы видим на сегодняшний день определенную структуру сговора на рынке, то есть поддержания необоснованно завышенной цены. И она практически находится на одном уровне», - добавил он.

По данным Д.Радова, на рынке Киева более 200 операторов предоставляют услуги такси.

По словам председателя отделения АМК, результаты исследования будут обнародованы в конце мая текущего года.

 

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