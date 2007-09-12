Скончался самый умный попугай в мире (фото)

Серый африканский попугай Алекс, знавший более 100 английских слов и умевший различать цвет и форму предметов, скончался на прошлой неделе в США на 32 году жизни, пишет The New York Times.

По информации издания, удивительные способности попугая, запомнившего даже набор остроумных фраз, обеспечили Алексу большую популярность, сделав его чуть ли не самой известной говорящей птицей в мире. Алекс неоднократно становился героем телевизионных передач, научных статей и новостных заметок.

Попугай принадлежал специалисту по сравнительной психологии (раздел психологии, изучающий поведение животных в сравнении с психологией человека) Ирене Пепперберг (Irene Pepperberg), которая занималась его обучением и публиковала отчеты о результатах в научных журналах. Пепперберг купила Алекса в 1977 году в обычном зоомагазине.

Лента.ру