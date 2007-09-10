Поезд «Киев-Севастополь» убил мужчину

В Автономной Республике Крым поезд "Киев-Севастополь" сбил насмерть мужчину, 1964 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По данным крымских спасателей, трагедия произошла утром в воскресенье, 9 сентября, на железнодорожной станции "Бахчисарай".

"От полученных травм пострадавший умер на месте", - говорится в сообщении крымского Главка МЧС.

На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа линейной милиции Приднепровской железной дороги.