Поезд «Киев-Севастополь» убил мужчину
10:15, 10 сентября 2007Разное
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Трагедия на станции Бахчисарай
В Автономной Республике Крым поезд "Киев-Севастополь" сбил насмерть мужчину, 1964 года рождения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.
По данным крымских спасателей, трагедия произошла утром в воскресенье, 9 сентября, на железнодорожной станции "Бахчисарай".
"От полученных травм пострадавший умер на месте", - говорится в сообщении крымского Главка МЧС.
На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа линейной милиции Приднепровской железной дороги.
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