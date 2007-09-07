Рудьковский и «синдром заложника»

Мнение

На самом деле предвыборные ходы украинских социалистов не так просты, как их крестьянские лица. Все эти примитивные слоганы с критикой досрочных выборов и требованием доступного образования – лишь внешняя сторона их кампании. Давайте глубже проанализируем пиар «малиновых», главным реализатором которого сегодня стал Николай Рудьковский.

Вернемся на несколько назад. Четвертого сентября министр транспорта заявил о подготовке Секретариатом Президента масштабной катастрофы с человеческими жертвами. Он обратился в СБУ с требованием принять меры по недопущению сценария «мукачевской банды, которая засела на Банковой». Сработало! Обычно не очень любящее громкие действия СБУ зашевелилось. По указке из президентской администрации службисты сразу заинтересовались заявлениями Рудьковского, принялись приглашать его для дачи показаний. Ющенко заговорил об отставке министра.

Политический профан скажет вам, что Рудьковский добился желаемого: его фамилия появляется едва ли не в каждом выпуске новостей, и это перед самыми выборами. Тут бы социалистам впору помечтать об аресте министра – тогда бы «малиновые» точно прошли в парламент: у нас любят обиженных властью. Представьте, как бы это смотрелось: честный чиновник говорит о терактах, которые готовится устроить команда президента, а команда президента его за это «закрывает». Но на Банковой сидят не дураки, они не дадут такой козырь своим врагам. Да и у социалистов иной расчет.

А потому сейчас главная задача «малиновых» - посеять страх в душах обычных граждан. Это, конечно, кажется смешным, но представьте себе этих людей, которые смотрят «Дом-2» и верят всему, что вливают им в уши. Уж они-то могут поверить министру. Кадры с катастрофами на железной дороге, фосфорная авария и пр. вполне могут вызвать ну, если не панический страх, то хотя бы легкую тревогу. "Обращаюсь к гражданам - будьте внимательны!", - стращал министр.

Казалось бы, Рудьковскому это не должно быть выгодно, ведь, по сути, он не кто иной, как главный производитель этого страха. Ведь опасность связана с его ведомством, именно из его уст слетают тревожные заявления – слово «Рудьковский» ставится рядом со словом «терроризм» не реже, чем слова «Усама бен Ладен». Результат: министр становится своего рода виртуальным террористом. Однако, по всей видимости, такая роль его вполне устраивает.

А вот тут стоит немного заглянуть в историю. Это было в 1973 году. Ян Эрик Улссон, бежавший из тюрьмы не особо опасный преступник, вошёл в здание одного из банков Стокгольма, достал автомат и взял в заложники четверых работников банка. По требованию преступника, полиция освободила и доставила в банк его сокамерника — Кларка Улофссона. Через несколько дней полиция начала газовую атаку, в результате которой захватчики сдались, а заложников вывели целыми и невредимыми.

Однако бывшие заложники заявили, что боялись не захватчиков, которые ничего плохого им не сделали, а… полиции. Более того, за свои деньги наняли адвокатов Улссону и Улофссону. В результате судебное разбирательство сняло с Улофссона все обвинения, его отпустили. На свободе он встретился с одной из заложниц, и они стали дружить семьями. А захватчик был приговорён к 10 годам тюремного заключения, где получал много восхищённых писем от женщин.

С тех пор в психологии появился термин стокгольмский синдром, или синдром заложника, означающий дружбу заложников с захватчиком, когда заложники начинают симпатизировать захватчикам или даже отождествлять себя с ними. А теперь вернемся к нашим баранам. Представьте себе людей, которые смотрят «Дом-2» и верят министру транспорта. Рудьковский ассоциируется у них с терактами, но ему этого и надо. У людей появляется стокгольмский синдром, они начинают симпатизировать виртуальному террористу, в то время как Президент становится для них злой «полицией». Перепуганные граждане, отожествившие себя с захватчиками, безропотно голосуют за того, кто еще вчера нагонял на них страх. Вот так. А вы говорите: у социалистов дубовый пиар, они не умеют думать…