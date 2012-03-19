Кто выиграет борьбу за «моральные авторитеты» - власть или оппозиция?

На 20-ю годовщину референдума о новейшей украинской независимости группа интеллектуалов объявила о создании инициативной группы «Первого декабря». Среди запланированных акций - Национальный круглый стол, который назначен на 5 апреля 2012 года в Киеве, чтобы, как сказано в официальном пресс-релизе, «определить повестку дня для страны».

Задумка ясна. Украина действительно требует объединения моральных авторитетов.

Но сразу сталкиваемся с двумя проблемами.

С одной стороны, тех, кого действительно можно считать «моральными авторитетами», не так и много.

С другой - сами претенденты на роль «моральных авторитетов» разменяли себя в политических схватках, выступая либо на стороне конкретной политической силы, либо того или иного политика.

Среди членов инициативной группы - Мирослав Попович, директор Института философии НАН Украины, доверенное лицо Юлии Тимошенко на последних президентских выборах, Вячеслав Брюховецкий, бывший ректор Киево-Могилянской Академии, который лично принимал участие в «оранжевой революции». Богдан Гаврилишин, швейцарский экономист украинского происхождения - он никогда не скрывал личных симпатий к Виктору Ющенко.

Впрочем, видим среди основателей «Первого декабря» Владимира Горбулина, экс-секретаря СНБО периода Леонида Кучмы и правозащитника и экс-политзаключенного Семена Глузмана, который в свое время резко критиковал другого правозащитника - Евгения Захарова - за то, что тот в декабре 2004 года во время слушаний в Верховном суде Украины стал на сторону Виктора Ющенко.

В основе этой гражданской активности - позиция церквей. 1 декабря 2011 предстоятели трех церквей: Украинской православной церкви Московского патриархата, Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской греко-католической церкви выступили с инициативой провести круглый стол. Позицию церкви сейчас представляет кардинал Любомир Гузар, бывшее первое лицо УГКЦ.

Хочу обратить внимание на декларируемую инициативной группой «Первого декабря» миссию - «установление в стране правил игры, которые будут базироваться на общечеловеческих ценностях, и которые сегодня востребованы украинским обществом».

Но уже при презентации «Первого декабря» засветились два подхода, которые в принципе диаметрально противоположны. Бросалось в глаза то, что представляли инициативу «отцы-основатели» совершенно по-разному.

По словам Мирослава Поповича, «инициаторы круглого стола не хотели бы, чтобы на его основе была создана своеобразная политическая сила - хотелось бы стать на пьедестал и смотреть из высоты». Впрочем, издание «Комментарии» процитировало и другие слова Поповича, сказанные явно возле пьедестала - причем конкретного политика. Попович заявил, что «полностью одобряет суть инициативы экс-премьера Юлии Тимошенко об объединении оппозиции вокруг «совести нации» во главе с Линой Костенко».

С Мирославом Поповичем не согласились экс-политзаключенный Евгений Сверстюк и писатель Иван Дзюба. Последний сказал, что это - «нереальный путь, и вряд ли кто на него согласится, в т.ч. и Лина Костенко». Дзюба добавил: «мало кто из нас согласится связаться с любой политической силой, даже с оппозицией. Политическая оппозиция и широкая, нравственная оппозиция - разные вещи, они могут влиять друг на друга, контактировать, моральная может поддерживать политическую. Но не более того». Еще радикальнее выразился Евгений Сверстюк, который назвал инициативу Тимошенко «несерьезным, нереальным проектом».

У меня есть рабочая версия. Мирослав Попович, кажется, не прекратил чувствовать себя доверенным лицом Тимошенко. Соответственно, другие «мудрецы», то бишь «моральные авторитеты» - и не могут этого не чувствовать, и не желают, чтобы их использовали.

При этом госпожа Тимошенко наверняка расценивает инициативу «Первого декабря» как новый вариант «противсихства», от которого - как она думает, она и «пострадала» на прошлых президентских выборах. Поэтому совершенно возможно, что и БЮТ, и другая оппозиция могут чувствовать угрозу от новой общественной инициативы - она вроде отнимает голоса у оппозиции на выборах, обеспечивая протестам новый выход - на уровне общественности, а не партий. Это «чувство угрозы» реально - ведь в обществе зреет убеждение - не голосовать за власть еще не значит голосовать за оппозицию.

Есть и другие «действующие лица и исполнители». Иван Васюник, когда-то близкий к Виктору Ющенко, и не меньше - на мой взгляд - к недавним делам в «Нафтогазе Украины» и в строительстве - стал секретарем инициативы «Первого декабря». Об этом украинская пресса сообщила 16 декабря 2011 года.

А что скажут по этому поводу сами «моральные авторитеты»? Президент Янукович, в свою очередь, трижды - в двух посланиях в Верховную Раду и украинскому народу и в выступлении ко Дню соборности - говорил о необходимости общенационального диалога. Стороной настоящего диалога могут быть и «моральные авторитеты» нации - в том, конечно, случае, если они - авторитеты морали для всей политической нации, а не «паровозы» для тех, кто их авторитетом стремится снова вернуть себе утраченную власть.

Так или иначе, о действиях участников диалога и о его направлении узнаем из круглого стола 5 апреля.

Вячеслав Пиховшек