За сутки харьковские гаишники разбили две машины

В Харьковской области в течение суток с участием автомобилей ГАИ произошло два дорожно-транспортные происшествия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Так, 14 марта около 19:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в поселке Малая Даниловка Дергачевского района «Ford Fusion», который двигался со стороны Чугуева в направлении Киева, допустил столкновение со служебным автомобилем дорожно-патрульной службы ВАЗ -21093, который двигался со включенными проблесковыми маячками. Служебный автомобиль следовал из места, где работники ГАИ вместе со следователями проводили воспроизведение обстоятельств ДТП, которое произошло раньше.

В результате ДТП незначительные телесные повреждения получил сотрудник милиции и пассажир служебного автомобиля. Они были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи пассажир автомобиля отпущен домой, а сотрудника милиции были госпитализированы в отделение политравмы. Люди, которые ехали в иномарке, не пострадали.

15 марта около 12:20 по проспекту Московскому в направлении улицы Никитина двигался автомобиль «Lexus» под управлением 32-летнего жителя города Киева, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем УГАИ в Харьковской области «Toyota» под управлением 27-летнего инспектора, который находился на службе. В результате столкновения никто не пострадал.

Сейчас по данным фактам инспекция по личному составу облуправления милиции проводит служебную проверку.