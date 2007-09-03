В Херсонском порту пополам переломилась баржа

09:47, 03 сентября 2007
Разное
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Инцидент произошел во время перегрузки

Сегодня утром в Херсонском морском торговом порту пополам переломилась баржа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, повреждение баржи произошло во время перегрузки полевого шпата из судна «Рафи» под флагом Сьерра-Леоне.

В данное время баржа удерживается на плаву швартовами судна и плавучих кранов.

На месте ЧП работает комиссия морского порта.

 

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