В Херсонском порту пополам переломилась баржа
09:47, 03 сентября 2007Разное
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Инцидент произошел во время перегрузки
Сегодня утром в Херсонском морском торговом порту пополам переломилась баржа.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, повреждение баржи произошло во время перегрузки полевого шпата из судна «Рафи» под флагом Сьерра-Леоне.
В данное время баржа удерживается на плаву швартовами судна и плавучих кранов.
На месте ЧП работает комиссия морского порта.
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