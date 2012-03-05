В Киеве легковик врезался в фуру: погибла 24-летняя девушка
ДТП произошло сегодня утром на проспекте Палладина
В Киеве при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибла женщина, и еще одна получила травмы.
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, ДТП произошло сегодня утром на проспекте Палладина.
Легковой автомобиль «Шкода Фелиция» врезался в припаркованную фуру.
По предварительным данным, водитель грузового «Вольво», двигаясь по проспекту в направлении Академгородка, вынужден был остановиться по техническим причинам, чтобы долить воду в омыватель лобового стекла. Однако водитель «Шкоды» не справился с управлением, автомобиль раскрутило, и он столкнулся с грузовиком.
Водитель легкового автомобиля не пострадал, одна из его пассажирок - 24-летняя киевлянка умерла на месте аварии, другая - 22-летняя девушка была госпитализирована в больницу.