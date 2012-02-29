ДТП в Запорожье: водитель маршрутки пытался проскочить на красный свет?

Причина ДТП в Запорожье, в результате которого сегодня погиб один пассажир маршрутки и 12 получили ранения – нарушение Правил дорожного движения одним из троих водителей транспортных средств - участников дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщил УНИАН начальник отдела профилактики Управления ГАИ в Запорожской области Андрей ТОПЧИЙ, таковы предварительные заключения доследственной проверки, проводящейся по факту ДТП.

«Сейчас проводится опрос свидетелей, пострадавших, восстанавливаются обстоятельства ДТП, в котором столкнулись грузовой фургон, грузовик с бочкой – так называемая «водовозка» – и пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту № 14. После выяснения всех обстоятельств причина ДТП будет названа однозначно, однако уже сейчас можно сказать, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения на перекрестке одним из водителей», – сказал А.ТОПЧИЙ.

По словам очевидцев инцидента, ПДД нарушил именно водитель маршрутки, который якобы пытался «проскочить на красный свет».

В ГАИ данную версию пока не подтверждают, но и не опровергают.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 13:00 в Запорожье случилось ДТП, в котором перевернулась маршрутка. В результате аварии один человек погиб, еще 12 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.