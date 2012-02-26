Фольксваген, в котором погибли 4 человека, числится Москвичом-408

Автомобиль, который попал в ДТП на Волыни, в котором погибли четыре человека, не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Как отмечено в сообщении, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что «Фольксваген Венто» не зарегистрирован в установленном законом порядке: в соответствии с базой данных «регистрационно-информационной поисковой системы», номерной знак принадлежит автомобилю «Москвич 408». В настоящее время авто находится на штрафплощадке Киверцевского РО УМВД Украины в Волынской области. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 24 на 25 февраля неподалёку от села Журавичи Киверцевского районо Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре человека погибли, еще три – травмированы. Автомобиль «Фольксваген Венто», за рулем которого находился житель города Луцка, двигался в направлении села Журавичи со стороны села Омельное. Водитель не избрал безопасной скорости движения, не учел дорожной обстановки и состояние дорожного покрытия, не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом.

В итоге водитель и три пассажира (жителе села Омельное, в возрасте от 23 до 16 лет) погибли на месте происшествия.

Кроме того, еще три пассажира получили телесные повреждения разной степени тяжести: двое из них госпитализированы в Киверцевскую ЦРБ, один от госпитализации отказался.