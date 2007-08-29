У главного раввина России родился 12-й ребенок
06:00, 29 августа 2007Разное
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Берл Лазар женат с 1989 года
|Берл Лазар
Имя новорожденной будет дано в субботу. В соответствии с еврейской традицией, имя ребенка произносится во время молитвы, после чтения Торы.
Теперь в семье Лазара пять мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет и семь девочек, старшей - 16 лет.
"Берл и Хана поженились в 1989 году. Все их дети появились на свет после того, как раввин Лазар приехал в Россию", - отметил пресс-секретарь раввина.
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