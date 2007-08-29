У главного раввина России родился 12-й ребенок

У главного раввина России Берла Лазара и его жены Ханы во вторник родился 12-й ребенок - дочь, сообщила РИА Новости пресс-служба раввина.

Имя новорожденной будет дано в субботу. В соответствии с еврейской традицией, имя ребенка произносится во время молитвы, после чтения Торы.

Теперь в семье Лазара пять мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет и семь девочек, старшей - 16 лет.

"Берл и Хана поженились в 1989 году. Все их дети появились на свет после того, как раввин Лазар приехал в Россию", - отметил пресс-секретарь раввина.