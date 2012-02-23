Начальник райотдела милиции «вышивал» на машине пьяным
Назначено служебное расследование
Во Львовской области начальник Мостисского райотдела милиции был задержан мобильной группой Главного управления МВД Украины во Львовской области во время управления служебным автомобилем в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.
В комментарии УНИАН начальник ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Александр РУДЯК подтвердил информацию о том, что милицейский чин был задержан в нетрезвом состоянии, и сообщил, что назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры.
Руководителя милиции Мостисского района задержали 22 февраля в 22.45.
Напомним, что начальник ГУ МВД Украины во Львовской области А.РУДЯК во время первого в этом году совещания милицейского руководства заявил о необходимости неукоснительного соблюдения служебной дисциплины и законности.
Руководитель областной милиции предупредил, что строго будет наказывать тех, кто пятнает честь милицейского мундира недостойными поступками.
А.РУДЯК подчеркнул, что появление работника милиции в нетрезвом состоянии на рабочем месте – это чрезвычайное происшествие. Так же, как и управление в нетрезвом состоянии. По таким фактам генерал-майор милиции обещал проводить служебные расследования, а нарушителей немедленно увольнять из органов внутренних дел.