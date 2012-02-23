Начальник райотдела милиции «вышивал» на машине пьяным

Во Львовской области начальник Мостисского райотдела милиции был задержан мобильной группой Главного управления МВД Украины во Львовской области во время управления служебным автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах.

В комментарии УНИАН начальник ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Александр РУДЯК подтвердил информацию о том, что милицейский чин был задержан в нетрезвом состоянии, и сообщил, что назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры.

Руководителя милиции Мостисского района задержали 22 февраля в 22.45.

Напомним, что начальник ГУ МВД Украины во Львовской области А.РУДЯК во время первого в этом году совещания милицейского руководства заявил о необходимости неукоснительного соблюдения служебной дисциплины и законности.

Руководитель областной милиции предупредил, что строго будет наказывать тех, кто пятнает честь милицейского мундира недостойными поступками.

А.РУДЯК подчеркнул, что появление работника милиции в нетрезвом состоянии на рабочем месте – это чрезвычайное происшествие. Так же, как и управление в нетрезвом состоянии. По таким фактам генерал-майор милиции обещал проводить служебные расследования, а нарушителей немедленно увольнять из органов внутренних дел.