Долгая дорога на работу приводит к бессоннице

Итальянские ученые провели ряд исследований, которые подтвердили влияние на сон длительности поездки на работу на общественном транспорте.

В результате иследований оказалось, что люди, добирающиеся на работу более 45 минут, более часто страдали нарушениями сна.

Сон - лучший способ оздоровить, омолодить организм, пополнить и активизировать его внутренние резервы.

Сон - часть защитной системы человека. Когда люди спят, скорость обменных процессов снижается, а освободившаяся энергия используется для борьбы с микробами, которые живут в организме.

Установлено, что желание поспать - не признак лени. Эта потребность естественна для человека.

Норма ночного сна - от 7 до 10 часов, но людей нельзя усреднить. Кому-то хватает и 5 часов сна. Кто-то должен спать 10 часов, а иначе чувствует себя разбитым.

Когда человек мало спит, организм теряет запас прочности и начинает быстрее изнашиваться.

Если ночи недостаточно, нужно добирать часы сна днем. Считается, что лучше ложиться спать не позже 10 вечера, потому что сон до полуночи - самый "качественный".

Потеря даже нескольких часов сна может ослабить иммунитет. Недоспавший человек с трудом соображает.

Ученые установили: если человек недобрал четыре часа сна за одну ночь, его реакция замедлена вдвое.

Люди, работающие посменно, часто страдают от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки: из-за такого графика меняются химические процессы организма, это приводит к сбою в выделении пищеварительного гормона гастрина, в итоге - язва.

Полноценный отдых убережет от многих неприятностей, улучшит работоспособность, психологическое состояние и настроение. А если мы достаточно бодры, то не совершим ошибок, которые могут стоить нам здоровья, а то и жизни.

Корреспондент