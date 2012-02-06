В Севастополе автобус врезался в столб: 10 раненых

В Севастополе 10 человек получили травмы в результате наезда автобуса на столб на скользкой дороге.

Авария произошла 5 февраля, сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе ГАИ Украины.

«Водитель "Мерседеса" не учел дорожную обстановку - гололед, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на электроопору. В результате ДТП 10 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

По факту аварии ведется следствие.