Мэр Немирова отрицает участие в ДТП со сбитым СБУ-шником

Мэр Немирова Александр Качур отрицает свою причастность к наезду на одного из руководителей Винницкого областного СБУ, передает разговор с ним Gazeta.ua.

"Я вообще не понимаю, о чем речь. И почему милиции так хочется именно меня обвинить в этом. Не знаю, кому это выгодно. Да, был в тот день на вокзале, провожал свою жену в Одессу на учебу. Но никого не сбивал", - сказал он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на начальника Управления МВД Украины в Винницкой области Валерия НОНИКА, Александр КАЧУР вечером 23 января на автомобиле сбил одного из руководителей областного управления Службы безопасности Украины и скрылся с места ДТП.

«Инцидент имел место на переходе. Он (сотрудник СБУ - УНИАН) был вне службы, встречал с поезда свою жену и шел вместе с ней к автомобилю. Дальше, что и как случилось – выясняется. Я на место приехал позже», - сказал В.НОНИК.

По его словам, сейчас законность всех материалов дела изучает прокуратура.

«Все материалы изучает прокуратура – он (водитель - УНИАН) с места происшествия скрылся, мы даже не знали, какой был номер машины, потом мы выяснили, что это действительно мэр города Немирова КАЧУР, он не отказывается от своих нарушений», - сказал В.НОНИК.