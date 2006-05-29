Пьер Карден продает свою модную империю

Знаменитый кутюрье Пьер КАРДЕН намерен продать свою модную империю. Об этом мэтр моды заявил сегодня журналистам.

84-летний модельер утверждает, что решился расстаться со своей маркой не ради денег, а из любопытства. «Я хочу продать ее потому, что достиг определенного возраста», — пояснил П.КАРДЕН.

Имея перед собой пример дома «Диор», который, по мнению классика французской моды, сейчас совершенно потерял свою природу, он решил «посмотреть, что сделают с маркой «Пьер Карден»». На оригинальное предложение уже откликнулись три компании — из Азии, Америки и Аргентины.

Ранее этот модный дом продал около 900 лицензий, по которым шьется одежда, выпускаются духи, а также ручки, зажигалки, минеральная вода и даже электроприборы. По мнению обозревателей, широкая продажа П.КАРДЕНОМ лицензий на свою марку, прежде всего китайским производителям, привела к закату этого некогда прославленного брэнда. Ведь далеко не все фирмы стремятся поддерживать нужные стандарты качества, отмечает ИТАР-ТАСС.