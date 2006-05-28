Почему Затулин так нервничал, когда говорил о ГУАМ

Послушал российские комментарии о саммите стран ГУАМ в Киеве и искренне удивился.

С одной стороны, они утверждают, что ГУАМ – это пустое место, пшик, ничего существенного, а с другой – так поливают грязью этот “пшик”, что даже стыдно за некоторых российских политиков.

Нервный российский деятель К.Затулин, когда комментировал встречу четырех президентов, аж слюной в телекамеру брызгал. Причем ничего рационального, разумного сказать так и не смог. Кроме того, что все плохо: Азербайджан никакой нефти Украине и Молдове не даст, потому что не сможет транспортировать ее в обход России.

А Россия, надо думать, этого не допустит, поскольку, что такое свободный рынок, конкуренция, цивилизованные экономические отношения, не знает.

Кремлевским деятелям в каждой аббревиатуре, где нет “Р” (то есть Россия) видится НАТО, влияние США, демократия, свобода... А это для них, судя по всему, - смерть.

После откровений Затулина по радио включили заявление Путина о том, что взгляды России и Евросоюза во многом созвучны (это в контексте сочинского саммита)...

Ну что может быть общего во взглядах России и Европы? Кроме, разве что, газовой трубы, за которую, они, на Западе, собственно и терпят Россию.

Петр Лещенко, г. Киев