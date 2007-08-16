Янукович в Харькове (фоторепортаж)

Сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел рабочую поездку в Харьковскую область. Премьер посетил хлебокомбинат "Кулиничи", городской роддом, завод им. Малышева, место реконструкции спорткомплекса "Металлист". Состоялось совещание с административно-хозяйственным активом области и выступление в прямом эфире на областном телевидении. Фото Андрея Мосиенко/ POOL / УНИАН

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