Школьник чуть не сгорел, когда вешал «дождик» на электропровод
19:42, 03 января 2012Разное
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Ожоги II-III степеней
В Полтавской области на пешеходном мосту железнодорожной станции Гребенка травмировало током 13-летнего мальчика, который пытался повесить новогоднее украшение «дождик» на провод высокого напряжения.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, потерпевший получил ожоги II-III степеней грудной клетки и головы.
Он был доставлен в местную больницу. По данным врачей, состояние пострадавшего стабильное.
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