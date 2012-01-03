Школьник чуть не сгорел, когда вешал «дождик» на электропровод

В Полтавской области на пешеходном мосту железнодорожной станции Гребенка травмировало током 13-летнего мальчика, который пытался повесить новогоднее украшение «дождик» на провод высокого напряжения.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, потерпевший получил ожоги II-III степеней грудной клетки и головы.

Он был доставлен в местную больницу. По данным врачей, состояние пострадавшего стабильное.