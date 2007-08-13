9-летняя украинка выиграла всемирный конкурс

Девятилетняя жительница Закарпатья Габриэла ДОВГАНИЧ победила в номинации «Мини-мисс-Очарование» на всемирном конкурсе ”Синдерелла”, который проходил с 29 июля по 4 августа в американском городе Лас-Вегас.

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи журналистов с "Маленькой королевой Украины" в Ужгородском пресс-клубе представитель Национального комитета «Мини-мисс Украина» Зоряна ЗИНОВЬЕВА сообщила, что в целом в конкурсе приняли участие около 450 участниц из многих стран мира. Соревновались девушки в возрастных категориях: 3-6 лет, 7-9 лет, 13-17 лет и 18-26 лет. Конкурсное жюри определило пять основных и пять дополнительных номинаций.

«Победить среди 80 участниц было нелегко, - отметила З.ЗИНОВЬЕВА, - ведь программа этого конкурса приближена к условиям Всемирного конкурса красавиц: кроме запланированных выходов, члены жюри изучали манеры и поведение маленьких участниц на протяжении всего пребывания в Лас-Вегасе».