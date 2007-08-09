Женщина выбросила с седьмого этажа свою 10-месячную дочь

Прокуратура Самарского района Днепропетровска расследовала и направила в суд уголовное дело по обвинению гражданки, которая выбросила с балкона 7-го этажа свою 10-месячную дочь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Как установило досудебное следствие, 9 июня 2007 г. 21-летняя мать в состоянии алкогольного опьянения выбросила с балкона 7-го этажа свою десятимесячную дочь, которая постоянно плакала, чем и мешала ей. К счастью, падая с высоты 7-го этажа ребенок зацепился за ветку дерева, что и спасло ей жизнь. Девочка получил легкие телесные повреждения.

В тот же день злоумышленница была задержана, а впоследствии арестована. Прокуратура обвиняет мать в покушении на убийство малолетнего ребенка по ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 16 лет или пожизненное заключение.