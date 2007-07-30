Ирак победил (13 фото)

Сборная Ирака впервые в истории завоевала сегодня Кубок Азии-2007 по футболу. В прошедшем в Джакарте финальном матче Ирак - Саудовская Аравия иракские спортсмены выиграли у трехкратных чемпионов со счетом 1:0. Победу своей команде на 71-й минуте принес ее капитан Юнис Махмуд.

С финальным свистком арбитра толпы ликующих болельщиков вышли на улицы Багдада. По городу слышна беспорядочная стрельба - иракцы, вопреки запретам властей, палят в воздух, празднуя долгожданную победу.

Значение футбольной победы поистине велико для Ирака. Многие усмотрели в нем хоть и зыбкое, но все же единение разорванной межконфессиональной враждой страны.

Ирак

Саудовская Аравия

Фото AP и Reuters