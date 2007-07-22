Умер Александр Татарский: автор Пластилиновой вороны и Колобков (фото)

Известный режиссер и мультипликатор Александр Татарский скончался в ночь с 21 на 22 июля на 57 году жизни, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" генеральный директор студии "Пилот", которой он руководил, Игорь Гелашвили.

Александр Татарский родился в Киеве 11 декабря 1950 г., окончил Киевский институт театра и кино, создал более двадцати мультипликационных фильмов, в том числе "Пластилиновую ворону", "Падал прошлогодний снег", "Следствие ведут Колобки", "Унесенные ветром", "Красные ворота Расемона". Обладатель многих призов и премий. С 1988 г. - основатель, художественный руководитель Московской студии «Пилот» (Школа новых экранных технологий).

По предварительной информации, похороны состоятся в среду.