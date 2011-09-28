“Морской старт” открыл новое дыхание Украине как космическому государству

Успешный запуск 24 сентября на орбиту спутника ракетой “Зенит-3SL” разработки конструкторского бюро “Южное” (Днепропетровск) вселил надежду, что статус Украины, как космического государства, получил второе дыхание. В адрес конструкторского бюро “Южное”, как разработчика ракетоносителя, и днепропетровского “Южмаша”, как его производителя, опять сыплются комплименты в мировой прессе.

Американцы немало обеспокоены потерей в последние годы лидерства в космических запусках, особенно с астронавтами на борту. После завершения в июле этого года эры пилотируемых “Шаттлов” США вынуждены полагаться на россиян. Ведь только они на собственных ракетоносителях могут отправлять астронавтов на Международную космическую станцию и таким образом поддерживать жизнедеятельность этого мультимиллиардного научно-исследовательского проекта.

А тут в 2009 году, вроде как специально, еще и обанкротился контролируемый американцами коммерческий проект “Морской старт” (Sea Launch). Его подкосил не столько глобальный финансово-экономический кризис, сколько неожиданный взрыв ракеты во время старта 30 января 2007 года. Вследствие этого был уничтожен ценный датско-американский спутник NSS-8, который должен был бы обеспечить связь для 2/3 населения планеты, и была повреждена пусковая морская платформа “Одиссей”.

После завершения процедуры банкротства в октябре 2010 года контроль над 95% “Морского старта” получили россияне, оставив американцам и европейцам только логистику и работу с клиентами. Российская компания “Энергия Оверсиз Лимитед” - дочерняя компания корпорации “Энергия”, инвестировала в проект 100 млн. долларов и перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в швейцарский Берн. Успешный ввод-вывод 24 сентября на орбиту европейского спутника связи Atlantic Bird 7 с платформы в Тихом океане стал первой удачей обновленного “Морского старта”.

Международные эксперты в области космонавтики начали опять очень положительно оценивать “Зенит-3SL” – украинскую морскую модификацию советской ракеты “Зенит-2”. Ведь она весьма надежной: за всю историю “Морского старта” с 1999 года только два из 30 запусков были фатальными, да еще один – неудачным. А запуски спутников с морской платформы на экваторе, как известно, также и самые дешевые.

Стоит напомнить, что нынешнему статусу Украины как космического государства мы обязаны еще советской конструкторской школе и, в частности, таланту Владимира Уткина – который проработал в Днепропетровске на КБ “Южное” с 1952 по 1990 гг. Именно он придумал концепции тех ракет космического назначения производства Украины, что в настоящее время обслуживают весь мир.

Виктор Коваленко, специалист по коммуникациям, медиа-эксперт