В ДТП на Луганщине погибли шесть человек
08:49, 05 сентября 2011Разное
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Легковушка врезалась в электроопору
В Луганской области в результате столкновения легкового автомобиля с электроопорой погибли шесть человек, водитель получил травмы.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью в городе Антрацит, на 814-ом км автодороги Киев – Харьков - Довжанский.
Водитель легкового автомобиля Ford Scorpio не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате аварии погибли шесть человек и один человек пострадал (водитель автомобиля). Он с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Антрацитовской городской больницы.
По факту происшествия правоохранительными органами ведется следствие.
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