В ДТП на Луганщине погибли шесть человек

В Луганской области в результате столкновения легкового автомобиля с электроопорой погибли шесть человек, водитель получил травмы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью в городе Антрацит, на 814-ом км автодороги Киев – Харьков - Довжанский.

Водитель легкового автомобиля Ford Scorpio не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате аварии погибли шесть человек и один человек пострадал (водитель автомобиля). Он с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Антрацитовской городской больницы.

По факту происшествия правоохранительными органами ведется следствие.