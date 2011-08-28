В Хмельницкой области мужчина переехал насмерть 2-летнего сына

В урочище вблизи села Водички на Хмельнитчине мужчина на автомобиле насмерть переехал собственного двухлетнего сына.

Ужасное ДТП произошло, когда мужчина вместе со всей семьей - женой и двумя сыновьями - вывозил мусор на собственном автомобиле Daewoo Lanos, сообщили ТСН в управлении МВД Хмельницкой области.

Двухлетний мальчик разместился на заднем сидении. Специального детского кресла в автомобиле не было.

Когда водитель сдавал назад, мальчик открыл двери и на ходу выпал из автомобиля прямо под колеса. Мужчина вовремя не заметил этого и наехал на ребенка.

В результате ДТП мальчик получил политравмы внутренних органов, от которых скончался во время госпитализации.

Проверка обстоятельств события длится. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение".

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.