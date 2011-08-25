Искали металлолом - нашли семь 250-килограммовых авиабомб
12:49, 25 августа 2011Разное
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Пиротехники уже обезвредили
В Волынской области пиротехники обезвредили 7 авиационных бомб весом 250 кг каждая.
Бомбы были обнаружены во время поиска металлолома возле неиспользуемого вспомогательного железнодорожного пути жителями села Старый Черторийск Маневичского района, сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС в Волынской области.
Боеприпасы находились на расстоянии 7-10 м одна от другой, за 6 метров от железнодорожного пути и за 5 километров от села.
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