Искали металлолом - нашли семь 250-килограммовых авиабомб

В Волынской области пиротехники обезвредили 7 авиационных бомб весом 250 кг каждая.

Бомбы были обнаружены во время поиска металлолома возле неиспользуемого вспомогательного железнодорожного пути жителями села Старый Черторийск Маневичского района, сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС в Волынской области.

Боеприпасы находились на расстоянии 7-10 м одна от другой, за 6 метров от железнодорожного пути и за 5 километров от села.