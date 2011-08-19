Похороны Василия Джарты (фоторепортаж)
01:23, 19 августа 2011Разное
6937
Премьер-министра АРК похоронили в Макеевке на кладбище «Казачьем»
Родные и близкие на церемонии похорон председателя Совета министров Автономной Республики Крым Василия Джарты, в г.Макеевка, 18 августа.
Похоронили Василия Джарты на кладбище «Казачьем» с почестями и по православному обряду.
Премьер-министр АРК В.Джарты умер ночью 17 августа в возрасте 53 лет из-за болезни. По данным СМИ, в конце прошлого года врачи обнаружили у Василия Джарты рак, в Германии ему сделали операцию, и он прошел курс лечения.
После этого премьер-министр АРК вернулся на работу в правительстве автономии. Василий Джарты возглавлял Совет министров Крыма с марта 2010 года. Он также руководил крымским отделением Партии регионов.
Фото Валентины Наумовой / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter