Фонд ”Відродження” присматривается, кому отдать 100 тысяч долларов

Международный фонд «Возрождение» выделит около 100 тыс. долларов США на проведение телевизионных дебатов.

Как сообщает «Телекритика» со ссылкой на информацию директора фонда Евгения БЫСТРИЦКОГО, фонд «Возрождение» объявил тендер на проведение предвыборных теледебатов.

«Мы сейчас ведем переговоры с несколькими телеканалами о проведении теледебатов, которые мы называем «Сознательный выбор», - сказал он.

После завершения переговоров будут определены 6 телеканалов, которые и будут проводить эти теледебаты в сентябре.

Е.БЫСТРИЦКИЙ отметил, что проект «Сознательный выбор» направлен на то, чтобы приучить граждан требовать от политиков “четких ответов на конкретные вопросы”. “Важной составляющей этих теледебатов будет антипопулизм. Аргументы и вопросы экспертов будут направлены на получение четких и конкретных ответов, цифр и дат», – отметил он.

Этому, по его мнению, должен способствовать формат теледебатов. В них будут принимать участие 4-5 ведущих (по данным социологических исследований) политических сил. Кроме ведущего, в программе будут дискутировать несколько независимых экспертов и один журналист. Обсуждение будет вестись по шести направлениям: экономическая политика, политика в сфере государственного управления (борьба со взяточничеством), судебная реформа, сфера здравоохранения, реформа коммунального хозяйства и приоритеты внешней политики.

Основными условиями тендера, по словам Е.БЫСТРИЦКОГО, является соблюдение формата и открытость в проведении теледебатов. «Эксперты и телеканалы должны быть независимыми. За участие в дебатах политические силы не должны платить», - сообщил он.