В Днепропетровской области три человека утонули в колодце на территории частного домохозяйства в селе Петровское Васильковского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера, 13 августа, в 15.15.

По данным МЧС, сначала в колодец с водой (глубина 10 метров) упал один местный житель, еще два человека погибли при попытке его спасти.

Трагедия произошла в результате нарушения мер безопасности, говорится в сообщении.

В 18.45 подразделением оперативно-спасательной службы Васильковского района тела трех погибших подняты из колодца.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.