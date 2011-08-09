Работа за границей: украинцам не советуют верить малоизвестным фирмам

Украинским трудовым мигрантам, чтобы не стать объектом охоты нечистых на руку бизнесменов и не попасть в сети современных рабовладельцев, перед выездом на заработки за границу следует проконсультироваться со специалистами профсоюза трудовых мигрантов.

Об этом заявил председатель Всеукраинского профсоюза работников-мигрантов в Украине и за ее пределами Сергей ОЛЕЙНИК во время радиомоста «Киев-Лиссабон», проведенного Национальной радиокомпанией Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе НРКУ.

По его словам, люди не должны ехать за границу с приобретенным у сомнительной фирмы соглашением. «Одним из лучших методов ограждения от мошенничества может быть рабочая виза, которую проработал профсоюз мигрантов в Украине. А его партнеры за рубежом, такой же профсоюз, на протяжении всего времени пребывания гражданина за рубежом будут отслеживать отношения с работодателем, юристы не допустят нарушений трудовых отношений», - отметил С.ОЛЕЙНИК.

Как отметил во время радиомоста президент Ассоциации украинских эмигрантов в Португалии Павел САДОХА, подавляющее большинство украинцев намерены вернуться, но оседают в Португалии. По его словам, основной целью украинских работников является возвращение в Украину, чтобы на родине открыть собственное дело. «Выехавшие в Португалию украинцы с самого начала стремились заработать деньги, чтобы потом реализовать этот капитал в Украине», - отметил П.САДОХА. Впрочем, по его словам, Португалия разумно использует потенциал трудовых иммигрантов, интегрируя их в разные проекты, чтобы способствовать работе по специальности. С тех пор, как законодательство Португалии позволило соединение семей, прошла вторая волна миграции из далекого европейского востока на далекий запад.

В свою очередь, советник при дирекции Национального института стратегических исследований, доктор наук по государственному управлению Елена МАЛИНОВСКАЯ заявила во время радиомоста «Киев-Лиссабон», что государство должно поощрять возвращение украинских работников на Родину. По ее словам, параллельно с развертыванием украинской миграции в Португалию, наблюдается и рост инвестиций португальского капитала в Украину и чрезвычайно важно, чтобы Украина поощряла мигрантов к возвращению, создавая соответствующие предпосылки, в частности, для открытия и ведения бизнеса.

Как отметила во время радиомоста Верховный комиссар по вопросам иммиграции и межкультурного диалога Португалии Розарио ФАРМХАУС, украинское сообщество появилось в Португалии 10 лет тому назад, и это стало для португальцев приятным сюрпризом. По ее словам, пребывание украинцев в Португалии способствует тому, что все больше португальцев начинают проявлять интерес к Украине.

Как отметила Р.ФАРМХАУС, португальская власть стремится сделать все необходимое, чтобы украинцы в Португалии чувствовали себя не хуже других общин. «Это не в последнюю очередь связано с их трудолюбием, с тем, что они всегда настроены положительно по отношению к португальцам. Украинцы очень хорошо интегрировалась в Португалии и нынешнее пребывание ваших граждан в нашей стране объединяет две нации», - отметила Верховный комиссар.