Кабмин одобрил цели и задачи автотранспорта до 2015 года

Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной целевой экономической программы развития автомобильного транспорта на период до 2015 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В документе определены основные цели и задачи программы.

По словам вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА, соблюдение концепции и четкое выполнение программы позволит обновить подвижной состав автотранспорта общего пользования на пассажирском транспорте не менее чем на 35%, а на грузовом автотранспорте – до 30%.

Для перевозчиков будут созданы равные условия уплаты налогов, независимо от формы собственности, количества автомобилей, наемных работников и т.д. Кроме того, перевозчики не будут зависеть от государственных субвенций за бесплатную перевозку льготников, которая действует в настоящее время, поскольку концепцией предусмотрена адресная выплата средств гражданам, которые пользуются правом на льготный проезд.

Концепция также предусматривает выполнение отдельных мероприятий, которые позволят снизить аварийность на автомобильном транспорте общего пользования до 30%. Такого показателя планируется достичь за счет уменьшения количества нелегальных перевозчиков, внедрения новых технологий, среди которых интеллектуальные транспортные системы, безналичные расчеты за перевозку пассажиров, а также обеспечение оборудования транспортных средств тахографами и другими средствами диспетчерского контроля за режимом движения и графиком работы и отдыха водителей.

В министерстве напомнили, что принятие концепции государственной целевой экономической программы развития автомобильного транспорта на период до 2015 года предусмотрено Законом Украины «О государственных целевых программах».