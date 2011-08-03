В аварии погиб работник ГАИ

В Чернигове в результате дорожно-транспортного происшествия погиб работник областного Управления ГАИ, трое пострадавших госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

По информации работника сектора, ДТП произошло сегодня утром в центре Чернигова. Водитель автомобиля "Audi" в результате разрыва колеса выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Reno".

В результате столкновения водитель автомобиля "Audi", 1977 года рождения, погиб на месте, трое пассажиров получили телесные повреждения. Одна из пострадавших находится в реанимации.

"По данному факту проводится проверка. Скорость автомобиля устанавливается, назначена экспертиза", - сказал представитель УМВД в области.

На момент аварии работник ГАИ был не на службе.