Автобус столкнулся с автомобилем: двое погибших

В Черниговской области в результате столкновения автомобиля с автобусом погибли два человека. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 40-м километре автодороги Чернигов-Гремяч возле пгт Березная Менского района. Водитель автомобиля "Nissan Almera" совершил столкновение с автобусом "БАЗ Эталон".

В результате столкновения водитель автомобиля, 1959 года рождения, и пассажирка, 1969 года рождения погибли на месте происшествия. Пассажир автомобиля, 2000 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в реанимационное отделение Менской центральной районной больницы.

Врачи Менской ЦРЛ оказали медицинскую помощь 5 пассажирам автобуса, необходимости в их госпитализации не было.