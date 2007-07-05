Непогода оставила без света 209 населенных пунктов
08:32, 05 июля 2007Разное
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Информация МЧС
4 июля в результате сильного дождя, шквалистых порывов ветра и из-за срабатывания систем аварийной защиты ЛЭП в девяти областях Украины было обесточено 209 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, во Львовской области обесточено 54 населенных пункта, в Киевской - 42, в Черниговской – 38, в Волынской - 24, в Ровенской - 17, в Сумской - 16, в Житомирской – 11, в Винницкой - 6 и в Черкасской - 1.
К возобновлению электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.
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