Непогода оставила без света 209 населенных пунктов

4 июля в результате сильного дождя, шквалистых порывов ветра и из-за срабатывания систем аварийной защиты ЛЭП в девяти областях Украины было обесточено 209 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, во Львовской области обесточено 54 населенных пункта, в Киевской - 42, в Черниговской – 38, в Волынской - 24, в Ровенской - 17, в Сумской - 16, в Житомирской – 11, в Винницкой - 6 и в Черкасской - 1.

К возобновлению электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.